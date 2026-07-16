Regno Unito, l’FMI avverte Burnham: alzare la tassa sui redditi più alti frenerebbe la crescita economica

(Teleborsa) - Il FMI mette in guardia Burnham dall'aumentare l'aliquota massima dell'imposta sul reddito nel Regno Unito

FMI avverte Burnham: aumentare l'aliquota massima dell’imposta sul reddito nel Regno Unito danneggerebbe l’economia

Regno Unito, FMI avverte Burnham: aumentare l'aliquota massima dell’imposta sul reddito danneggerebbe l’economia



Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha messo in guardia il futuro primo ministro britannico Andy Burnham dall’aumentare l’aliquota massima dell’imposta sul reddito dal 45% al 50%, sostenendo che una misura simile potrebbe ridurre gli incentivi al lavoro e persino diminuire le entrate fiscali provenienti dai redditi più elevati.



Secondo il FMI, il Regno Unito è già vicino ai limiti della pressione fiscale: l’IVA e le imposte sulla proprietà sono elevate rispetto alla media internazionale, mentre introdurre nuove tasse sulla ricchezza risulterebbe difficile da applicare. Per questo motivo, l’organizzazione considera le imposte sul lavoro un possibile ambito di intervento, ma suggerisce di modificare il sistema in modo diverso da quanto proposto da Burnham.



Il Fondo sostiene infatti che aumentare ulteriormente le tasse sui redditi più alti potrebbe essere controproducente, perché i contribuenti più ricchi sono già fortemente tassati. Al contrario, propone aumenti mirati delle aliquote marginali sui redditi più bassi, accompagnati da maggiori aiuti ai lavoratori con salari inferiori.



L’FMI ha inoltre evidenziato alcuni problemi del sistema fiscale britannico, come le elevate aliquote marginali effettive che possono superare il 60% per i lavoratori a basso reddito a causa della riduzione dei sussidi e arrivare oltre il 70% per chi guadagna più di 100.000 sterline annue a causa della perdita progressiva delle agevolazioni.



Il rapporto sottolinea che il Regno Unito deve affrontare grandi sfide: crescita economica debole, debito pubblico elevato, aumento delle spese per la difesa, invecchiamento della popolazione e transizione climatica. Per mantenere sotto controllo il debito, il FMI suggerisce un piano di emergenza che potrebbe includere l’ampliamento della base imponibile dell’IVA, riforme delle tasse sulla proprietà, un allineamento della tassazione sulle plusvalenze con quella sui redditi o una riduzione della spesa sociale.



Tuttavia, il Fondo avverte che cercare di risolvere tutte le pressioni di bilancio solo attraverso aumenti delle tasse rischierebbe di frenare la crescita economica.

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