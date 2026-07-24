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Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,88%

Il CAC40 chiude a 8.372,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,88%
Parigi guadagna bene e porta a casa un +0,88%, terminando la sessione a 8.372,28 punti.
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