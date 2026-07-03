Milano 17:35
52.819 +0,75%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 17:35
10.679 +0,25%
Francoforte 17:35
25.779 +0,78%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,75%

Il FTSE MIB chiude a 52.818,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,75%
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,75%, terminando la sessione a 52.818,85 punti.
Condividi
```