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Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.796,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +0,85%, terminando la sessione a 3.796,28 punti.
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