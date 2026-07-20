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/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.796,28 punti
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20 luglio 2026 - 09.20
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Shanghai guadagna bene e porta a casa un +0,85%, terminando la sessione a 3.796,28 punti.
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