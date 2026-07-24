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/ Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,33%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,33%
Il Nasdaq-100 esordisce a 28.362,15 punti
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Finanza
24 luglio 2026 - 15.33
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