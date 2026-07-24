Milano 17:09
51.571 +0,50%
Nasdaq 17:09
28.215 -0,84%
Dow Jones 17:09
51.847 +0,26%
Londra 17:09
10.715 +0,71%
Francoforte 17:09
24.988 +0,91%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,33%

Il Nasdaq-100 esordisce a 28.362,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,33%
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,33%, dopo un'apertura a 28.362,15.
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