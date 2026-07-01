Milano
16:56
51.458
-0,43%
Nasdaq
16:56
29.922
-1,17%
Dow Jones
16:56
52.435
+0,22%
Londra
16:56
10.444
-0,51%
Francoforte
16:56
24.979
-0,07%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 17.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Il Dow Jones esordisce a 52.231,18 punti
In breve
,
Finanza
01 luglio 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,17%, dopo un'apertura a 52.231,18.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,31%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,23%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,02%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,15%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,50%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,26%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,32%
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,59%
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,25%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto