Milano 16:56
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Dow Jones 16:56
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Londra 16:56
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Francoforte 16:56
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Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%

Il Dow Jones esordisce a 52.231,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,17%, dopo un'apertura a 52.231,18.
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