Madrid: positiva la giornata per Acciona

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola , con una variazione percentuale dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Acciona mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,52%, rispetto a +0,23% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 249,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 254,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 245,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```