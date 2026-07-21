Madrid: positiva la giornata per Acciona
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola, con una variazione percentuale dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,52%, rispetto a +0,23% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo status tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 249,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 254,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 245,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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