Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,27%

Hang Seng a 24.891,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,27%
Indice Hang Seng -1,27% a quota 24.891,84 all'apertura pomeridiana.
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