Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,13%

Hang Seng a 23.153,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,13%
Indice Hang Seng +2,13% a quota 23.153,89 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```