Milano 9:38
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Nasdaq 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Londra 9:38
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,93%

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