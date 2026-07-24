Milano 17:09
51.571 +0,50%
Nasdaq 17:09
28.215 -0,84%
Dow Jones 17:09
51.847 +0,26%
Londra 17:09
10.715 +0,71%
Francoforte 17:09
24.988 +0,91%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,51% alle 16:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 51.577,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,51% alle 16:00
Milano, in progresso dello 0,51% alle 16:00, tratta a 51.577,52 punti.
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