Commercialisti, il "Summer Party" rilancia dialogo con istituzioni

(Teleborsa) - "Il nostro obiettivo prioritario è riportare i commercialisti al centro della vita economica e istituzionale della città. In questi primi sei mesi di mandato abbiamo avviato un dialogo costante e costruttivo con le principali istituzioni del territorio, dal Comune all'Agenzia delle Entrate, dalla Regione alla Camera di Commercio. Vogliamo costruire una rete di relazioni stabile e qualificata, capace di generare valore per la categoria e per l'intera comunità napoletana. I commercialisti svolgono un ruolo fondamentale di collegamento tra cittadini, imprese e istituzioni e intendiamo rafforzare ulteriormente questa funzione strategica. Continueremo con determinazione su questa strada per l'intero mandato, consolidando una collaborazione sempre più efficace nell'interesse del territorio e dei contribuenti". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, in occasione del “Summer Party 2026”, che si è svolto a Terrazza Flegrea.



“Con i commercialisti abbiamo costruito un rapporto di collaborazione solido e autentico”, ha sottolineato Ciro Fiola, numero uno della Camera di Commercio di Napoli. “Per la prima volta abbiamo aperto concretamente le porte della ‘Casa delle Imprese’ ai professionisti che ogni giorno affiancano e supportano il sistema produttivo. Era un impegno preciso che avevamo assunto nel nostro programma e che abbiamo mantenuto, garantendo ascolto, dialogo e una presenza costante accanto alla categoria. Il nostro obiettivo resta quello di proseguire su questo percorso, rafforzando la sinergia tra istituzioni e professionisti per favorire la crescita delle aziende e accompagnare un indispensabile ricambio generazionale del tessuto imprenditoriale”.



Vincenzo Moretta (vicepresidente nazionale dei commercialisti) ha sottolineato il lavoro svolto, in sinergia con il presidente Matteo De Lise e il Consiglio Nazionale, per trasformare i programmi in risultati concreti. Raffaele Ianuario (consigliere tesoriere) ha evidenziato le solide basi poste dal nuovo Consiglio per un percorso di crescita e innovazione che proseguirà nei prossimi mesi.



Tra i consiglieri, Marilena Nasti ha rimarcato il valore del Summer Party come momento di condivisione e di rilancio dell'azione dell'Ordine; Erika Capobianco ha posto l'accento sull'unità degli Ordini della Campania e sulla necessità di fare rete; Roberto Coscia ha richiamato gli obiettivi di rinnovamento e modernizzazione dell'Ordine; Lucia Di Lauro ha indicato il sostegno ai giovani professionisti come una delle principali priorità; Antonella La Porta ha evidenziato il percorso di innovazione avviato nel rispetto della tradizione dell'istituzione; Giuseppe Puttini ha parlato della fase di rilancio dell'Ordine, puntando su competenze e valorizzazione dei professionisti; Arcangelo Sessa ha ribadito l'impegno a rafforzare il ruolo dei commercialisti attraverso il dialogo con le istituzioni; Liliana Speranza ha illustrato i progetti strategici da sviluppare insieme alle istituzioni, con particolare attenzione alle nuove generazioni; Maurizio Turrà ha confermato la volontà di proseguire il percorso avviato nei primi mesi di mandato, sostenendo soprattutto i giovani.



Gianluca Battaglia (ha richiamato il ruolo dei commercialisti nel supporto ai contribuenti e alle imprese, mentre Maria Caputo ha ricordato il lavoro svolto dalla Cassa di previdenza a sostegno della categoria. Il presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Vincenzo Piccirillo, ha garantito il pieno sostegno alla governance dell'Ordine.



A testimonianza della collaborazione con il territorio, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, ha confermato la vicinanza della BCC all'Odcec Napoli e la volontà di sviluppare nuove iniziative comuni.



Infine, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha riconosciuto alla nuova governance dell'Odcec Napoli la capacità di coniugare innovazione e continuità, valorizzando il lavoro svolto e imprimendo un nuovo impulso all'azione dell'Ordine.

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