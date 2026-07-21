Enti Locali: pubblicato lo schema di relazione al bilancio consolidato 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), rende disponibile lo schema di Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di delibera consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2025.



La pubblicazione, realizzata nell’ambito dell’area di delega "Contabilità e revisione degli enti locali" dei consiglieri nazionali dei commercialisti Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri, è stata curata da Marco Castellani, presidente di Ancrel, Tommaso Pazzaglini, componente della commissione e consigliere Ancrel, e Anna De Toni, ricercatrice della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.



Il format è aggiornato tenendo conto delle novità normative introdotte dai commi 646 e 647 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).



Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento. A corredo del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.



Per la formulazione del giudizio e l’esercizio delle sue funzioni, l’Organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.



Il documento, scaricabile dal sito del Consiglio nazionale dei commercialisti, non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti, fornendo tutti i riferimenti normativi e le avvertenze per un’azione di controllo dei revisori completa ed efficace.





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