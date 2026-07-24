Francoforte: scatto rialzista per Nemetschek
(Teleborsa) - Ottima performance per Nemetschek, che scambia in rialzo del 4,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nemetschek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nemetschek rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 54,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57,13. Il peggioramento di Nemetschek è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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