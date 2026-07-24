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Madrid: exploit di Logista

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: exploit di Logista
Ottima performance per il distributore logistico spagnolo, che scambia in rialzo del 3,81%.
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