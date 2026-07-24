In evidenza Logista sul listino di Madrid
(Teleborsa) - Brilla il distributore logistico spagnolo, che passa di mano con un aumento del 3,81%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Logista mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,81%, rispetto a +0,82% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni di medio periodo di Logista confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 36,01 Euro con primo supporto visto a 34,41. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 33,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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