In evidenza Logista sul listino di Madrid

(Teleborsa) - Brilla il distributore logistico spagnolo , che passa di mano con un aumento del 3,81%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Logista mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,81%, rispetto a +0,82% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Le implicazioni di medio periodo di Logista confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 36,01 Euro con primo supporto visto a 34,41. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 33,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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