Madrid: si concentrano le vendite su Indra

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che passa di mano con un calo del 2,30%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,41 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52,71. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 56,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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