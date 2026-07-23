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Madrid: preme sull'acceleratore Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: preme sull'acceleratore Indra
Protagonista la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,07%.
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