Madrid: risultato positivo per Indra
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta in utile del 3,52% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Indra ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 53,71 Euro. Primo supporto individuato a 51,95. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 55,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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