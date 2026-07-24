New York: brillante l'andamento di Travelers Company

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia di assicurazioni americana , in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Travelers Company rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo della big delle polizze assicurative classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 390,3 USD e primo supporto individuato a 379,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 400,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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