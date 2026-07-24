Milano 17:35
51.802 +0,95%
Nasdaq 21:37
28.139 -1,11%
Dow Jones 21:37
51.927 +0,42%
Londra 17:35
10.736 +0,91%
Francoforte 17:35
25.099 +1,36%

New York: positiva la giornata per Travelers Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Travelers Company
Seduta vivace oggi per la compagnia di assicurazioni americana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
Condividi
```