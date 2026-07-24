New York: giornata depressa per Honeywell International

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature industriali , che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Honeywell International rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Honeywell International sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 245,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 237,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 254,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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