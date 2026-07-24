New York: preme sull'acceleratore Digital Realty Trust
(Teleborsa) - Rialzo per il fondo d'investimento immobiliare, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Digital Realty Trust evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Digital Realty Trust rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Digital Realty Trust ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 206,6 USD. Supporto a 193,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 219,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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