New York: scambi al rialzo per Verizon Communication
(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore telefonico, che lievita del 2,51%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big delle tlc più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Verizon Communication resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45,67 USD. Supporto visto a quota 43,95. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 47,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```