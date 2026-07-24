New York: scambi al rialzo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore telefonico , che lievita del 2,51%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big delle tlc più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Verizon Communication resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45,67 USD. Supporto visto a quota 43,95. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 47,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```