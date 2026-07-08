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/ L'EURO STOXX Automobiles & Parts in discesa a Eurozona
L'EURO STOXX Automobiles & Parts in discesa a Eurozona
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08 luglio 2026 - 10.00
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Si abbattono le vendite sull'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che continua la giornata a 430,54 punti, in forte calo dell'1,64%.
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