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L'EURO STOXX Automobiles & Parts in discesa a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Automobiles & Parts in discesa a Eurozona
Si abbattono le vendite sull'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 430,54 punti, in forte calo dell'1,64%.
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