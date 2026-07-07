Milano 16:33
52.669 -0,55%
Nasdaq 16:33
29.073 -2,10%
Dow Jones 16:33
52.980 -0,14%
Londra 16:33
10.695 +0,40%
Francoforte 16:34
25.513 -1,18%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi guadagna l'1,33% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 442,67 punti.
Condividi
```