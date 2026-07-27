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Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dell'1,01%

Il Nasdaq-100 prende il via a 28.412,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dell'1,01%
Seduta positiva per l'indice del listino high-tech USA, che avanza bene dell'1,01%, a quota 28.412,31 in apertura.
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