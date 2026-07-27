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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,44%

Il Dow Jones prende il via a 52.173,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,44%
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,44%, a quota 52.173,42 in apertura.
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