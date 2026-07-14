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Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dell'1,02%
Il Nasdaq-100 prende il via a 29.561,35 punti
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Finanza
14 luglio 2026 - 15.33
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