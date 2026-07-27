"Buy" per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Grande giornata per la società attiva nella distribuzione industriale, tra i componenti dell'S&P-500, che mette a segno un rialzo dell'1,73%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Prologis ai prezzi attuali pari a 147,6 USD, con stop loss individuato in area 65,06 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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