Segro respinge l'offerta di Prologis da 13,5 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Prologis ha aumentato la sua offerta preliminare per l'acquisizione di Segro a 13,5 miliardi di sterline e ha proposto una serie di incentivi per convincere gli azionisti, dopo che il consiglio di amministrazione della società immobiliare britannica ha respinto le ultime condizioni.



Il colosso statunitense dei magazzini ha aggiunto un'alternativa parziale in contanti fino a 2,7 miliardi di sterline e ha prospettato la possibilità di una seconda quotazione a Londra, nel tentativo di persuadere gli investitori della più grande società immobiliare quotata in borsa del Regno Unito. L'ultimo pacchetto, presentato al management della società immobiliare britannica il 16 luglio e respinto il giorno successivo, prevede 0,0890 nuove azioni Prologis per ogni azione Segro, secondo quanto riportato in un comunicato stampa di lunedì.



La proposta valuta Segro a circa 993 pence per azione, con un premio del 9,7% rispetto alla valutazione di giugno.



Prologis ha reso pubblica la sua intenzione di acquisire il più grande proprietario di immobili logistici d'Europa dopo che il Cda di Segro ha respinto all'unanimità la sua proposta iniziale il mese scorso. Da allora, entrambe le società si sono scambiate accuse reciproche nel tentativo di convincere gli azionisti della validità delle rispettive posizioni.



Il titolo Segro sta perdendo oltre il 2% questa mattina a Londra, dopo l'ultimo rifiuto. La società ha guadagnato oltre il 19% da quando l'interesse di Prologis è diventato pubblico.

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