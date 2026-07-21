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Indicazioni rialziste per Prologis

Finanza
Indicazioni rialziste per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
A picco la società attiva nella distribuzione industriale, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude gli scambi con un pessimo -1,54%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Prologis favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 147,5 USD con stop loss fissato a quota 65,06 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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