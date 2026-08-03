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Quadro rialzista per Prologis

Finanza
Quadro rialzista per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Seduta in ribasso per la società attiva nella distribuzione industriale, parte dell'S&P-500, che porta a casa un decremento dell'1,08%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 144,6 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 65,06 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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