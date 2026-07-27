"Buy" per Xcel Energy
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Seduta vivace per la holding di servizi pubblici, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,11%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Xcel Energy presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 81,67 USD, con stop loss impostato a quota 78,89 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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