Iren sale in Borsa con promozione a Buy da Kepler Cheuvreux
(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per Iren, multiservizi quotata su Euronext Milan, dopo che Kepler Cheuvreux ha migliorato la raccomandazione a "Buy" da "Hold", alzando anche il target price a 3 euro per azione dai precedenti 2,9 euro.
Iren si attesta a 2,604 euro, con un aumento del 3,66%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,643 e successiva a 2,729. Supporto a 2,557.
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