Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che mostra un decremento dell'1,98%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Metlen Energy & Metals rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Metlen Energy & Metals è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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