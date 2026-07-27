DCC Energy, accordo per essere acquisita da KKR e Energy Capital per 5,75 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Il distributore di energia irlandese DCC Energy ha siglato un accordo per essere acquisito in un'offerta pubblica di acquisto da 5,75 miliardi di sterline da parte di un consorzio composto dalle società di private equity statunitensi KKR ed Energy Capital Partners.



L'acquisizione prevede un corrispettivo totale fino a 6.797,22 pence in contanti per ogni azione DCC Energy, così suddiviso: 6.525 pence in contanti; il dividendo finale di 147,22 pence per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2026, pagato il 23 luglio 2026 agli azionisti di DCC Energy; soggetto a determinate condizioni, un pagamento aggiuntivo fino a 125 pence in contanti.



Il corrispettivo base e il dividendo finale valutano complessivamente l'intero capitale azionario di DCC Energy a circa 5,75 miliardi di sterline e rappresentano un premio del 24% rispetto al prezzo di chiusura di DCC Energy di 5.380 pence alla data di riferimento, che corrispondeva anche al prezzo massimo delle azioni di DCC Energy dell'ultimo anno. Qualora il corrispettivo aggiuntivo venisse pagato integralmente, il premio aumenterebbe di circa il 2-3%.



"Sebbene il board di DCC Energy rimanga fiducioso nella strategia energetica e nel relativo Obiettivo 2030 annunciato nel 2022, ritiene che l'offerta del consorzio rappresenti un'opportunità interessante per gli azionisti di concretizzare il valore in liquidità a un premio interessante rispetto al prezzo di negoziazione storico di DCC Energy", ha commentato Mark Breuer, presidente di DCC Energy.



"DCC Energy ha consolidato una posizione di leadership nella distribuzione di energia e la sua transizione verso un'attività puramente energetica affina ulteriormente la sua strategia - ha fatto notare Ryan Miller, Managing Director, Infrastructure, di KKR - L'azienda si trova in un momento cruciale e la realizzazione della prossima fase di questa transizione, attraverso un portafoglio di asset complesso, richiederà una significativa trasformazione operativa in un contesto di mercato energetico in continua evoluzione e volatile".

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