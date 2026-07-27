Coherent, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,50%.



L'andamento di Coherent nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 248,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 275,7. Il peggioramento di Coherent è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 238,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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