Coherent, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che tratta in perdita dell'11,77% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Coherent rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 226 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 255,1. Il peggioramento di Coherent è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 212,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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