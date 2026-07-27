Milano 14:09
52.148 +0,67%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:09
10.801 +0,60%
Francoforte 14:09
25.524 +1,69%

Francoforte: in rally Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in rally Ionos
Brillante rialzo per Ionos, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,40%.
Condividi
```