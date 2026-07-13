Francoforte: risultato positivo per Ionos

(Teleborsa) - Avanza Ionos , che guadagna bene, con una variazione del 2,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ionos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ionos rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Ionos confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 29,65 Euro con primo supporto visto a 29,11. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 28,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```