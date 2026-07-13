Milano 12:37
52.714 +0,19%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:37
10.472 -0,24%
Francoforte 12:37
25.085 +0,07%

Francoforte: risultato positivo per Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Ionos
Seduta positiva per Ionos, che avanza bene del 2,80%.
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