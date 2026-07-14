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Francoforte: andamento negativo per Ionos

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Ionos
(Teleborsa) - Retrocede Ionos, con un ribasso del 2,65%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ionos più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Ionos è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,41 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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