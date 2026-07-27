Francoforte: positiva la giornata per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori aeronautici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.



Il movimento di MTU Aero Engines , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro di medio periodo di MTU Aero Engines ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 353,5 Euro. Primo supporto individuato a 346,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 360,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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