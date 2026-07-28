Francoforte: andamento rialzista per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Avanza il produttore di motori aeronautici , che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MTU Aero Engines rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di MTU Aero Engines rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 361,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 353,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 369,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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