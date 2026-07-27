Lombard Odier, multa di 3 milioni di franchi svizzeri per vecchio caso di riciclaggio

La banca presenterà ricorso

(Teleborsa) - Il Tribunale penale federale svizzero ha inflitto una multa di 3 milioni di franchi svizzeri a Lombard Odier, banca privata svizzera specializzata nella gestione patrimoniale. L'esito si contrappone alle richieste avanzate dalla Procura generale svizzera, con la banca che contesta la sentenza e presenterà ricorso.



Un ex gestore patrimoniale è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio e condannato a una pena detentiva sospesa di 24 mesi. È stata anche disposta la confisca di 400 milioni di franchi.



I fatti in esame risalgono a più di quindici anni fa e il procedimento contro Gulnara Karimova - figlia di un ex presidente uzbeko e considerata la principale imputata - è stato archiviato per prescrizione, in quanto sta attualmente scontando una pena detentiva nel suo paese fino a dicembre 2028 e le autorità uzbeke le negano il permesso di lasciare il paese. Karimova era stata accusata di aver accettato tangenti e di aver gestito un'organizzazione criminale per trasferire centinaia di milioni di dollari su conti in Svizzera.



Lombard Odier, che evidenzia come non sia stata emessa nessuna richiesta di risarcimento danni, sostiene di aver avuto in vigore all'epoca solidi controlli interni e procedure antiriciclaggio, conformi ai requisiti organizzativi previsti dalla legge penale svizzera. La Procura generale non ha comunque mai contestato a Lombard Odier la partecipazione consapevole o intenzionale al riciclaggio di denaro, con le accuse che riguardano carenze organizzative in relazione all'efficace prevenzione del riciclaggio di denaro. Inoltre, il caso in questione è iniziato quando Lombard Odier ha segnalato spontaneamente i propri sospetti alle autorità svizzere nel 2012.



"Il procedimento non ha alcun impatto sulle attività della banca - si legge in una nota di Lombard Odier - Rimaniamo pienamente impegnati nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti pertinenti e nel servire i nostri clienti con i più elevati standard di professionalità, integrità e dedizione a lungo termine".



(Foto: Marco Pregnolato su Unsplash)

Condividi

```