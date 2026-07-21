Lindt & Sprungli, primo semestre misto con aumenti di prezzo dell'11,8%

(Teleborsa) - Lindt & Sprungli , multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ha registrato una crescita organica delle vendite del 4,3% nel primo semestre del 2026, raggiungendo un fatturato totale di 2,33 miliardi di franchi svizzeri, sotto le attese degli analisti per 2,35 miliardi di franchi svizzeri. La crescita delle vendite in franchi svizzeri è stata negativa dello 0,9%, principalmente a causa dell'indebolimento delle valute estere. La crescita è stata in parte trainata da aumenti di prezzo a livello di gruppo dell'11,8%, volti a compensare l'aumento significativo dei costi delle materie prime.



L'EBIT si è attestato a 260,2 milioni di franchi svizzeri, con un margine EBIT dell'11,2% (primo semestre 2025: 259,2 milioni di franchi svizzeri, 11,0%), sopra le attese degli analisti per 241,8 milioni di franchi svizzeri. Il costante controllo dei costi, i miglioramenti in termini di efficienza e l'ottimizzazione dei processi hanno contribuito al miglioramento della redditività. L'utile netto è stato pari a 191,7 milioni di franchi svizzeri (primo semestre 2025: 188,9 milioni di franchi svizzeri). Il free cash flow è migliorato significativamente, raggiungendo i 61,1 milioni di franchi svizzeri con un margine del 2,6% (primo semestre 2025: -79,7 milioni di franchi svizzeri, -3,4%).



"In un contesto di mercato volatile, abbiamo conseguito risultati in linea con le aspettative - ha commentato il CEO Adalbert Lechner - Le azioni intraprese si concentrano sulla ripresa dei volumi nella seconda metà del 2026 e pongono le basi per riacquistare slancio nella crescita dei volumi nel 2027".



Il gruppo è fiducioso di raggiungere gli obiettivi per l'intero 2026. Di conseguenza, si prevede una crescita organica delle vendite compresa tra il 4% e il 6%, con un miglioramento del margine EBIT di 20-40 punti base rispetto all'anno precedente.



Lindt & Sprungli prevede che il trend di premiumizzazione del cioccolato continuerà, a supporto della sua strategia a lungo termine di leadership di mercato nella categoria del cioccolato premium. Il gruppo ribadisce i suoi obiettivi strategici di crescita organica delle vendite a medio-lungo termine, pari al 6-8%, con un miglioramento del margine di profitto operativo di 20-40 punti base all'anno.

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