Swatch, utile operativo scende più delle attese nel 1° semestre per cambi e scelte produttive

(Teleborsa) - Swatch Group , produttore svizzero di orologi, ha comunicato che il fatturato netto è cresciuto dell'8,5% a tassi di cambio costanti nel primo semestre 2026, nonostante le difficoltà geopolitiche in Medio Oriente. A tassi correnti, l'incremento è stato del 2% a 3.121 milioni di franchi svizzeri, penalizzato dagli effetti negativi del cambio per quasi 200 milioni di franchi svizzeri. Nel secondo trimestre, il fatturato è aumentato del 9,4% a tassi di cambio costanti.



L'utile operativo si è attestato a 52 milioni di franchi svizzeri (margine operativo dell'1,7%), in calo rispetto ai 68 milioni di franchi dell'anno precedente e al di sotto delle previsioni di 120 milioni di franchi, appesantito dagli effetti negativi del cambio e dai risultati del segmento Produzione, dovuti comunque alla scelta deliberata di mantenere le capacità produttive e i posti di lavoro, senza ricorrere a indennizzi per la riduzione dell'orario lavorativo. L'utile netto è stato di 16 milioni di franchi svizzeri (vs 17 milioni un anno fa).



Il flusso di cassa operativo è stato di 304 milioni di franchi svizzeri, in crescita del 68,9%, grazie a una rigorosa gestione del capitale circolante. La liquidità netta è stata di 1.125 milioni di franchi svizzeri.



La forte accelerazione registrata a maggio e giugno, con un fatturato in crescita del 13,1% a tassi di cambio costanti e un margine operativo dell'8,6%, indica una crescita continua e una redditività migliorata nella seconda metà dell'anno. "Grazie alla verticalizzazione della produzione e al mantenimento mirato dei posti di lavoro in questo settore, il Gruppo è in grado di reagire tempestivamente a questa situazione nei confronti dei clienti finali, in tutti i segmenti di prezzo", si legge nella nota sui conti.

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