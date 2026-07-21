Julius Baer, utile record nel primo semestre. AuM sale a 547 miliardi di franchi svizzeri

(Teleborsa) - Julius Baer , big svizzero del private banking, ha chiuso il primo semestre 2026 con assets under management (AuM) record di 547 miliardi di franchi svizzeri, con un incremento di 26 miliardi di franchi svizzeri (+5%) rispetto all'inizio dell'anno. Questa crescita è stata trainata dall'andamento positivo dei mercati e dagli effetti valutari, nonché dal continuo afflusso netto di nuovi capitali. Il patrimonio gestito medio mensile è aumentato del 7% su base annua, raggiungendo i 526 miliardi di franchi svizzeri. Includendo i 102 miliardi di franchi svizzeri di attività in custodia, il totale delle attività dei clienti ha toccato il massimo storico di 649 miliardi di franchi svizzeri.



Dopo un inizio d'anno lento, i nuovi capitali netti hanno raggiunto i 5,7 miliardi di franchi svizzeri (2,2% su base annua), sebbene i progressi siano stati influenzati dalla continua implementazione del quadro di riferimento rivisto del Gruppo in materia di rischi e conformità. Dopo una pausa nei primi quattro mesi del 2026, il releveraging dei clienti è ripreso verso la fine del periodo. Sebbene si preveda che l'impatto dell'implementazione del quadro normativo in materia di rischio e conformità persisterà fino al 2027, il Gruppo conferma il proprio obiettivo di crescita netta dei nuovi capitali del 4-5% entro il 2028.



Grazie alla forte crescita del patrimonio gestito (AuM), all'intensificarsi dell'attività dei clienti e al miglioramento della leva operativa, la redditività è aumentata significativamente nel primo semestre 2026. L'utile ante imposte IFRS è aumentato del 120% a 814 milioni di franchi svizzeri, mentre le imposte sul reddito sono aumentate dell'88% a 141 milioni di franchi svizzeri. Di conseguenza, l'utile netto IFRS e l'utile per azione (EPS) sono entrambi aumentati del 128%, raggiungendo il record semestrale di 673 milioni di franchi svizzeri e 3,27 rispettivamente, rispetto a CHF 295 milioni e CHF 1,44 nello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto rettificato è cresciuto a CHF 673 milioni e l'utile per azione rettificato è aumentato a CHF 3,27, in crescita del 32% rispetto ai CHF 511 milioni e CHF 2,49 rispettivamente nel primo semestre del 2025.



"Nel complesso, abbiamo registrato una solida performance operativa nel primo semestre del 2026, con un utile netto record, trainato da una forte attività dei clienti, da un patrimonio gestito ai massimi storici, da un flusso costante di nuovi capitali e da un continuo miglioramento della leva operativa - ha commentato il CEO Stefan Bollinger - Ciò sottolinea la solidità del nostro modello di business e la capacità del nostro team di supportare efficacemente i clienti in un contesto di mercato complesso e volatile".



"I risultati odierni rappresentano un ottimo inizio per il nostro nuovo ciclo strategico triennale - ha aggiunto - Stiamo compiendo progressi costanti in ciascuna delle nostre priorità grazie a un'esecuzione disciplinata e a risultati costanti, con particolare attenzione alla ripresa della crescita organica. Siamo lieti di confermare i nostri obiettivi a medio termine".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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