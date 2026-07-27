Milano 14:15
52.092 +0,56%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:15
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Francoforte 14:15
25.493 +1,57%

Londra: in calo Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Glencore
Pressione sull'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che tratta con una perdita del 2,23%.
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